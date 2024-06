Bom dia!

Oito mil adeptos acompanharam o primeiro treino da seleção. A loucura em torno de Ronaldo é uma constante e as expectativas estão no máximo, como reconheceu, ontem, o médio Vitinha.

Alemanha esmaga (5-1) Escócia no jogo inaugural

TotoEuro JM arranca sem resultados certeiros

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os subsídios. Clubes admitem “rutura financeira” se não houver Orçamento. As instituições com representação desportiva nacional reuniram-se ontem para demonstrar profunda preocupação com a instabilidade política regional, que coloca em risco o apoio financeiro. Carlos André Gomes admite dificuldades extremas e Rui Alves fala em “grito de socorro”.

Saiba ainda que Bruno e Joke triunfam no Santana Vertical Kilometer

