O Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM) reúne na próxima segunda-feira com Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil.

Em cima da mesa estarão vários assuntos, entre os quais, de acordo com nota enviada à redação pelo SERAM, “várias matérias pendentes, com o objetivo de adotar medidas para responder aos vários problemas com que se confrontam os enfermeiros no seu exercício profissional”.

Procedimento concursal para admissão de novos enfermeiros pelo SESARAM, EPERAM; Excessivo recurso ao trabalho suplementar; Pagamento em falta das remunerações variáveis desde o ano 2021; Correção das notificações / saldo de pontos e Avaliação do desempenho biénio 2023 12024 são pontos em análise neste encontro que está agendado para as 17 horas.