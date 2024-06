Bom dia! É sábado!

* Entre hoje e amanhã, a ‘Festa da Cereja’ regressa ao Jardim da Serra, para um fim de semana de muita animação e diversidade gastronómica.

* A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, participa pelas 10h00 na cerimónia de apresentação do catálogo do projeto ‘Luz ao Fundo do Túnel’ e visita as instalações artísticas da Olho.te – Associação Artística de Solidariedade Social, no Bairro da Nazaré.

* “Todos a bordo! Os vossos bilhetes, por favor! Nós não temos bilhete! Mas temos boas histórias para partilhar! Mmmmm! Histórias?! Ao tempo que não ouço uma boa história! Entrem e segurem-se bem! Ao ritmo das histórias e no compasso da música, isto do Pombal ao Terreiro da Luta será um instantinho! E tu, aí?! Preparado para viajar num comboio que se alimenta de contos e de músicas?! Apanhamos-te na Estação do Monte, às 11h00. Quem não tiver dinheiro para o bilhete ‘paga’ o chazinho no Esplanade!!!”. O evento ‘Contos a Bordo’ acontecerá na Estação do Monte, destina-se a famílias e terá um número máximo de 25 participantes, com uma duração de 45 minutos.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 17h00, na Boaventura, onde decorrerá a cerimónia de abertura da ‘Feira das Sopas’.

* A Associação Avesso, no âmbito da formação dos alunos da oficina de teatro ‘Cenas do Avesso’ e dos coros ‘Pequenos Avessos’ e ‘Jovens Do Avesso’, apresenta, um mini-musical ‘Um Pequeno ADVESSO’. O espetáculo tem estreia prevista para as 18h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

* Pelas 19h00, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o espetáculo ‘História da Imperatriz Porcina’. A peça, com encenação de Sara Barros Leitão, é apresentada por alunos da ACE Escola de Artes do Porto.

* As Noites de São Roque regressam hoje, para mais um serão de música, moda e convívio, no Miradouro de São Roque. O programa arranca às 19h00, com um sunset e cocktails de verão.

* Hoje à noite, as ruas da vila da Ponta do Sol ficarão mais coloridas com o desfile de Marchas Populares de Santo António. Evento organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol. As tradicionais marchas desfilam a partir das 22h00, na Avenida 1.º de Maio. A organização estima ter cerca de 300 participantes num total de cinco grupos.

* Pelas 22h30, acontece o terceiro espetáculo piromusical do Festival do Atlântico 2024, no Funchal. Esta noite apresenta-se a Inglaterra, com o tema ‘Decades’.