Miguel Albuquerque incluiu propostas de “todos os partidos” no Programa de Governo ontem apresentado. Engloba um gabinete contra a corrupção, o ferry para o continente, a redução do IVA até 30%, a publicação dos tempos máximos de resposta na saúde e outras medidas que eram tidas como prioritárias pela oposição, nomeadamente o JPP. Gabinete de Pedro Fino alerta que a reabilitação do Serviço de Urgência está dependente da aprovação do documento no dia 20.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um Antes e Depois. Pelourinho fortalecido após os castigos do tempo. Outrora espaço de execução da justiça, o Largo do Pelourinho ganhou nova vida após o 20 de Fevereiro. Outras tragédias abalaram um local que consegue preservar a história sem condicionar a evolução.

Saiba ainda que inflação dispara nos produtos de supermercado e que Chega perde confiança dos decisores políticos. Mudança de posição em relação à Moção de Confiança gera dúvidas em Lisboa e futuras decisões não deverão ser baseadas na postura dos dirigentes regionais.

Não perca também as Ocorrências com dois assuntos de relevo: Proteção Civil com quase 15 mil operações de socorro desde janeiro; Homem de 21 anos acusado de violar mulher no Caniçal.

Destaque ainda para as palavras de D. Américo Aguiar que diz que ““Nunca tivemos uma geração tão defraudada nas expectativas”.

