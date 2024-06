Tânia Camacho, madeirense de 27 anos, está a representar o concelho de Santa Cruz e a Região na final nacional do concurso Miss & Mrs Queen Portugal 2024, Miss Portugal Universo 2024 e TOP Model Portugal 2024. A gala final acontece este sábado, às 21h30 em Castelo Branco.

Define-se como “uma mulher lutadora, meiga e resiliente, que acredita nos sonhos e na força de os realizar”, sendo que “viajar, descobrir novas culturas, assistir ao nascer do sol, passar tempo com a família e amigos” são algumas das suas paixões.

Conforme nos contou na sua apresentação, no seu tempo livre, dedica-se ao voluntariado, pertencendo ao núcleo da Juventude Hospitaleira, coordenado pelas Irmãs Hospitaleiras, onde mulheres apoiam outras mulheres. “Defendo com fervor a inclusão social de pessoas com deficiência, seja física ou psicológica”, conta a técnica de audiovisuais que cresceu na freguesia da Camacha.

“Participar neste concurso é a realização de um sonho. Mas, mais do que isso, é uma oportunidade de mostrar que ser miss não se resume à beleza física de um corpo e rosto perfeitos. Ser miss é ter comprometimento com a sua cidade, promovendo ações voluntárias e solidárias, demonstrando amor ao próximo, exalando personalidade e carisma. A verdadeira essência de uma miss está nas suas ações diárias, nas mais simples atitudes com aqueles que a rodeiam.”