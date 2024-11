O Orfeão Madeirense está a comemorar este ano 105 anos de existência. Fundado em 1919 por um grupo de militares a que se juntaram algumas individualidades civis, é o Grupo Coral mais antigo da RAM e um dos mais antigos do país.

Para assinalar esta efeméride, o Orfeão irá realizar na próxima sexta-feira, 29 de novembro, pelas 21h00, um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira onde atuarão, para além do seu coro, o grupo “Madeira Despique – Gente Antiga”, numa demonstração de que a música Coral é perfeitamente compatível com a música popular.

Serão apresentados pelo coro do Orfeão Madeirense sob a Direção Artística de Maria João Caires, temas nacionais e internacionais que vão do folclore madeirense aos musicais da Broadway, passando pelo samba e pela música ligeira.

O grupo Madeira Despique apresentará alguns temas do seu repertório de música popular portuguesa com a boa disposição que os caracteriza.

As comemorações do aniversário encerram no sábado, dia 30 de novembro, com a solenização, por parte do coro do Orfeão, da missa das 18h00 na Igreja de São Pedro, seguido de um jantar comemorativo da efeméride.