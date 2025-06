A programação para roteiros do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature inclui várias sugestões para o descanso e entretenimento, com um convite ao convívio e à amizade.

Conheça as sugestões:

Terreiro

Savoy Palace

JUNTOS À MESA – Chef convidado José Júlio Vintém do Restaurante Tomba Lobos

13, 14 e 15.06.2025 | sexta-feira, sábado e doming

De 13 a 15 de junho, o restaurante Terreiro, no Savoy Palace, recebe a segunda edição de “Juntos à Mesa”, uma celebração gastronómica conduzida pelo Chef José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos, em Portalegre. Durante três dias, a autenticidade da cozinha alentejana toma lugar à mesa, num ambiente descontraído e pleno de sabor.

Almoço: 12h30 – 15h30

Nos almoços de 13, 14 e 15 de junho, será servido o menu “Juntos à Mesa”, uma proposta que presta homenagem à tradição e aos ingredientes do Alentejo, com pratos como migas com barriga de porco no forno, corço com legumes assados e sobremesas típicas como sericaia com ameixa d’Elvas ou boleima de maçã de Portalegre

Jantar: 18h30 – 22h30

No jantar de sábado, 14 de junho, a experiência ganha um contorno especial com a realização do Terreiro Fire Pit, um conceito que acontece todos os sábados até 27 de setembro, mas que neste dia conta com a participação exclusiva do Chef José Júlio Vintém. Preparado na latada exterior do restaurante, o jantar é servido numa longa mesa partilhada para apenas 25 comensais e apresenta um menu cozinhado integralmente no braseiro, com sugestões como açorda de peixe no pote de ferro, arrozada de borrego e espetada de porco alentejano em pau de louro.

Esta é uma oportunidade única de saborear, partilhar e celebrar à volta do fogo, com o toque criativo de um dos nomes mais reconhecidos da gastronomia alentejana.

Reservas disponíveis através do +351 930 481 291 ou do email fb.callcentre@savoysignature.com

Calhau Beach Club

Saccharum

Fire Pit

13, 14 e 15.06.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

18:30

O Fire Pit no Calhau Beach Club traz um final de tarde descontraído à beira-mar, com comida feita na brasa e boa energia de sexta a domingo, a partir das 18h30. O menu inclui bebida de boas-vindas, entrada, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e café ou chá — com opção vegetariana disponível. A experiência acontece no Calhau Beach Club, junto ao hotel Saccharum, e requer reserva prévia.

Mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Armada Deck

Royal Savoy

11.06.2025| quarta-feira

19:00-22:00

Nas quartas-feiras de junho, o Armada Deck do Royal Savoy transforma-se num palco de sabores e tradições com os nossos icónicos jantares barbecue. Das 19h00 às 22h00, os convidados poderão desfrutar de uma seleção irresistível de grelhados, acompanhada por vinhos Royal Savoy e atuações de folclore madeirense ao vivo.

Com o mar como pano de fundo e o aroma da brasa no ar, este é o convite perfeito para celebrar o verão com uma experiência gastronómica única.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

Festas de Verão

13 e 14.06.2025 | sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

O verão já começou na Calheta – e as celebrações também! As Festas de Verão no LOCAL – Beach Bar & Restaurant arrancaram na semana passada e continuam a aquecer os fins de semana de junho até dia 27. Às sextas-feiras, os finais de tarde ganham ritmo com DJs (19h–22h), e aos sábados a música ao vivo dá o tom (19h–21h). Vibrações tropicais, boa música e sunsets com os pés na areia. Com entrada livre, o verão é aqui.

Panoramic Rooftop

Gardens

Jantares do Festival do Atlântico

14.06.2025 | sábado

20:00

Nas noites de 14, 21 e 28 de junho, o rooftop do TUI Blue Madeira Gardens transforma-se num palco de experiências sensoriais únicas. Os Jantares Festival do Atlântico convidam-no a saborear uma fusão de gastronomia sofisticada e paisagens arrebatadoras sobre a baía do Funchal.

Do salmão confitado ao naco de lombo com batata duquesa trufada, passando por uma delicada tarte de limão merengada, cada prato é pensado para celebrar os sabores da estação — com a cidade iluminada e o céu tingido pelo brilho dos fogos-de-artifício.

Uma proposta para quem procura mais do que um jantar: uma noite memorável, onde o encanto do verão madeirense se serve à mesa.

Para mais informações e reservas: 291 213 600 | gardens@savoysignature.com

Galáxia SkyBar

Savoy Palace

Festival do Atlântico

14.06.2025 | sábado

20:30

Todos os sábados de junho, o Galáxia Skybar assume-se como o ponto de encontro ideal para acompanhar o Festival do Atlântico a partir do topo do Savoy Palace. Com vista privilegiada sobre o Funchal, é o local certo para assistir aos tradicionais fogos de artifício que animam as noites de verão na Madeira.

A experiência inclui uma seleção de sushi de excelência, servida com bebidas ao longo da refeição, num ambiente moderno e descontraído. Uma proposta diferenciadora que combina gastronomia, localização e o melhor da programação cultural da cidade.