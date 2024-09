Está agendada para dia 20 de setembro, sexta-feira, a conferência que assinala os oito séculos da estigmatização de São Francisco de Assis e é da responsabilidade da Ordem dos Frades Menores da Madeira, conjuntamente com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

“Integrando as comemorações dos 800 anos dos estigmas de São Francisco, a Ordem dos Frades Menores (OFM) da Madeira, conjuntamente com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, organizam uma conferência no próximo dia 20 de setembro, pelas 19 horas, no Convento de Santa Clara do Funchal.

Do programa constam as seguintes comunicações: «Das feridas, a vida nova), por Frei Hermínio de Araújo (OFM; Braga); «Alguns aspetos do quotidiano da comunidade franciscana masculina na Madeira, finais do séc. XVIII – inícios do séc. XIX», por Paulo Ladeira (SRETC/CEHA); e «Alguns testemunhos de património franciscano na Ilha da Madeira», por Rita Rodrigues (SRETC/DRC)”, informa a Secretaria à imprensa.

A entrada é livre, mas para facilitar a organização solicita-se a inscrição prévia em https://docs.google.com/forms/d/1uOPTdsNBxkqOredf7LKXG4h9VBLRpYXAZTK6RRTFNuA/viewform?edit_requested=true