Oferecer um palco e prestar homenagem a músicos que, tal como o grupo hoteleiro PortoBay, mantêm uma ligação especial à cultura da ilha da Madeira é o propósito do “PortoBay Classic Talents”. Este conjunto de eventos de música clássica ocorre durante a estação de outono/inverno em vários hotéis do grupo PortoBay, incluindo o Resort Vila Porto Mare e o The Cliff Bay, com concertos programados para janeiro, março, novembro e dezembro.

Nikita Kuts, no violino, e Olga Kuts, ao piano, irão atuar no dia 31 de janeiro, na Sala Lido do Resort Vila Porto Mare, às 17h00, e no dia 1 de fevereiro, na Sala Navegadores do Hotel The Cliff Bay, às 18h00. Estes concertos proporcionam aos hóspedes uma experiência cultural marcante e oferecem aos músicos a oportunidade de demonstrar o seu talento.

O PortoBay Classic Talent pretende dar palco “a jovens, que tendo feito a sua graduação em escolas de música da Madeira, circulam agora por toda a Europa e demonstram uma qualidade de excelência no seu percurso musical”, explica António Trindade, presidente executivo e CEO do grupo PortoBay. A esta missão, adianta, “acresce a vontade do grupo, nascido na Madeira, em poder mostrar aos seus hóspedes, originários de vários países europeus, das capacidades culturais geradas a partir da ilha”.

António Trindade destaca que “tem sido sempre uma preocupação do grupo de colaborar com os agentes culturais públicos e privados nas diferentes ações quer musicais, literárias ou de outras áreas artísticas que manifestem uma diferenciação do grupo na abordagem cultural dos destinos onde está implantado. Tem sido assim na colaboração com as universidades, com as escolas de música e com outras iniciativas de componente lúdico-culturais”.

Por meio da parceria com a New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira, o grupo PortoBay reforça sua responsabilidade social no campo cultural, promovendo músicos madeirenses e enriquecendo o panorama artístico local. “Queremos proporcionar um palco para músicos madeirenses ou aqueles que estudaram no Conservatório das Artes da Madeira, promovendo desde cedo a confiança para se apresentarem ao público.”, destacou Francisco Lopes, presidente da direção da New Classic.

SOBRE OS ARTISTAS

Nikita Kuts:

Iniciou os estudos de violino aos 6 anos e formou-se com distinção no Conservatório da Madeira. Conquistou vários prémios, incluindo o 1.º lugar no Concurso Capela, em Lisboa.

Foi solista da Orquestra Clássica da Madeira e integrou a “Orquestra XXI”. Concluiu a Licenciatura no Conservatório de Amsterdão e segue em Mestrado na Escola de Música e Artes de Vienna com Dalibor Karvay.

Olga Kuts:

Natural da Ucrânia, iniciou os estudos de piano na Escola Pública de Música de Mykolaiv, concluindo com distinção em 1994. Formou-se no Conservatório S.S. Prokofiev de Donetsk (2000) em piano, órgão e música de câmara, com qualificação de professora e pianista acompanhadora. Lecionou em escolas de música na Ucrânia entre 1994 e 2002 e, desde 2013, atua como professora de piano e acompanhadora no Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Participou em diversos projetos como artista de câmara e acompanhadora.