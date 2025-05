O mau tempo previsto para a noite desta sexta-feira, 9 de maio, e para amanhã, sábado, 10 de maio, levou ao adiamento do concerto ‘Flower Fantasy’ pela Orquestra de Salão Húngara Imperatriz Sissy com a Prestige Dance Club e o grupo Sorrisos de Fantasia que se iria realizar às 21 horas de hoje no heliporto (Funchal).

De acordo com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, o espetáculo foi já remarcado para o mesmo local, às 21 horas da próxima sexta, dia 16 de maio, sendo que os bilhetes continuam a ser válidos para a nova data.

Adiado também está o primeiro Concerto da Flor, marcado para o Miradouro de São Cristóvão (Boaventura). Trata-se de uma atuação da fadista Micaela Setim que tinha início previsto para as 17 horas e que será adiado para dia e local a anunciar.

Integrados no programa da Festa da Flor 2025, com a organização da Associação Retoiça, realizam-se quatro Concertos da Flor em ambientes com uma envolvência única, onde o público - turistas e residentes - pode desfrutar em segurança de momentos musicais de grande qualidade num cenário de beleza ímpar, rodeado da diversidade da flora madeirense.

As entradas são gratuitas, mas carecem de registo no site www.retoica.com, onde podem ser obtidas mais informações.

No que se refere aos eventos previstos para a tarde e noite de amanhã no Heliporto (atuações dos grupos da Flor e ainda o espetáculo ‘Madeira Gym Flower Fest’), a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura informa que a situação está a ser acompanhada de perto pela Direção Regional do Turismo e pelos vários intervenientes, sendo que, no caso de alterações ao programa, estas serão comunicadas oportunamente.