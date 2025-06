‘Mandoisland’ resultou do encontro entre o compositor francês Vicent Beer Demander e a música regional madeirense, propondo “uma suíte de peças inspiradas na tradição local reinterpretadas de forma erudita”, referiu anteriormente a ABM O concerto incluiu ainda temas de compositores de diversas culturas, “nomeadamente do Brasil, Argentina, Hungria, passando pela Sérvia e Grécia”.

A Casa do Povo de São Roque do Faial recebeu, na sexta-feira, o concerto ‘Mandoisland’, protagonizado pelos músicos Norberto Gonçalves da Cruz e Slobodan Sarcevic. O evento decorreu no auditório João Victor Costa e foi organizado em parceria daquele órgão local com a Associação de Bandolins da Madeira (ABM).

“A boa interação dos músicos com o público veio abrilhantar ainda mais o concerto. As músicas interpretadas e o modo como foram sonorizadas pelo bandolim e o acordeão por dois artistas do melhor que existe a nível mundial naquelas áreas, fez com que o concerto tenha sido memorável”, lê-se no comunicado. O auditório, com entrada gratuita, “tornou-se pequeno para o público que aderiu ao evento”.

O presidente da Associação de Bandolins da Madeira “enalteceu a Casa do Povo de São Roque do Faial pelo facto de ter proporcionado aquela oportunidade no sentido de um dos concertos do projeto pudesse ter acontecido naquele espaço”, conta ainda Heliodoro Dória.

Por sua vez, o líder da Casa do Povo mostrou-se “muito satisfeito pela parceria que permitiu trazer a São Roque do Faial um concerto de muita qualidade e digno de ser apresentado em qualquer sala de espetáculos do mundo”. Mostrou-se agradado pela “quantidade de público presente”, tendo agradecido a todos aqueles que, “com a sua presença, vêm dar ainda mais força aos artistas e às instituições que organizam este tipo de iniciativas”.

Na ocasião, agradeceu também a parceria que aquela associação desenvolve com a ‘Tunacedros’ da Casa do Povo de São Roque do Faial, que permite a este grupo “desenvolver algumas das suas atividades ao longo do ano.”