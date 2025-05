A Banda Municipal de Câmara de Lobos, também conhecida como ‘Banda Velha’, realiza no próximo domingo, dia 1 de junho, o Concerto de Primavera.

O espetáculo, com início marcado para 11h00, terá lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e é de entrada livre, aberto a toda a população.

O concerto da mais antiga coletividade de Câmara de Lobos e uma das mais antigas da Região conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos.