A organização do festival MEO Sons do Mar comunicou, esta manhã, que “devido a circunstâncias imprevistas, o espetáculo de Ornatos Violeta no Festival MEO Sons do Mar, no próximo dia 7 de setembro, encontra-se cancelado”.

“Sabemos que muitos estavam ansiosos pelo espetáculo de Ornatos Violeta, e entendemos a decepção que essa notícia pode causar”, refere nota da produtora Pev Entertainment, que informa ainda que “o titular do bilhete diário pode solicitar o reembolso (no local onde fez a compra) até ao dia 15 de setembro”. “O titular do passe 2 dias deverá até à data do evento solicitar a troca para o dia 6 de setembro e reembolso dos restantes 50% do valor do passe ou ainda reembolso total”, acrescenta.

Assim, mantém-se apenas a programação para o primeiro dia de festival, 6 de setembro, ocasião em que atuam no Parque de Santa Catarina os artistas Vitor Kley e D.A.M.A., e ainda a banda local Pilares de Banger.