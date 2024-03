Cinco jovens mulheres da Madeira são convidadas a participar num projeto internacional sobre o empoderamento feminino.

O projeto intitulado ‘Europe is Female’ tem como objetivo dar espaço às mulheres para partilharem a sua experiência pessoal sobre o tema da igualdade de género de uma forma artística. As atividades terão lugar em quatro locais: Madeira, Eslovénia, Roménia e Alemanha, e as participantes viajarão para todos os países e trabalharão com artistas locais.

A participação no projeto é gratuita, com todas as despesas - viagens, alojamento, refeições e materiais artísticos - cobertas pelos organizadores. O projeto Europe is Female é co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. Em Portugal, é coordenado pela Associação My Madeira Island.

O convite à participação está aberto: as participantes devem ter entre 18 e 30 anos, A participação neste projeto é exclusiva a participantes do sexo feminino e residentes na ilha da Madeira e Porto Santo.

Não é necessário ter experiência prévia em arte, apenas interesse pelo tema da igualdade de gênero e empoderamento feminino. Em cada viagem, o grupo será acompanhado por um representante da associação. As participantes selecionadas comprometem-se a participar em todas as viagens.

“As mulheres continuam a estar sub-representadas na política, na ciência e em posições de liderança na Europa, e as suas conquistas são menos visíveis. Com este projeto, queremos dar voz às jovens mulheres através de meios artísticos e promover a participação dos jovens madeirenses nos processos sociais e culturais da Europa”, explica Anastasia Mazur, Presidente da Associação My Madeira Island.

A equipa de 20 jovens mulheres de quatro países reúne-se na Madeira de 19 a 24 de abril, pela primeira vez neste projeto, e vão ter a oportunidade de participar num workshops artistico desenvolvido pela artista sinestésica e performer, BSP. Em seguida, o grupo reúne-se em Liubliana, na Eslovénia, de 3 a 8 de junho, e depois em Bucareste, na Roménia, de 1 a 6 de setembro. O projeto termina com uma exposição de obras de arte em Berlim, Alemanha, de 13 a 18 de novembro. Para se candidatar ao projeto, preencha o formulário https://forms.gle/cNW5AkP3kVLGbZ8R7 ou contacte info@mymadeiraisland.com.

Neste projeto, a Associação My Madeira Island une-se a uma equipa de organizações EUROPAISCHE AKADEMIE BERLIN EV (Alemanha), STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo (Eslovénia) e Asociatia ACT O’CLOCK (Roménia).