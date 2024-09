O Centro Cultural e de Investigação do Funchal assinalou hoje o seu 1.º aniversário com um concerto do ‘Coro do Funchal’ das 600 vozes.

À margem da cerimónia comemorativa, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, apresentou os números que traduzem um balanço ‘positivo’ do primeiro ano de atividade dinamizada nas antigas instalações do Matadouro do Funchal, um espaço que veio criar uma nova centralidade na cultura, investigação e tecnologia.

Com uma programação permanente de espetáculos, exposições, congressos e atividades sociais, estiveram no CCIF cerca de 14 mil pessoas. Foram realizados 64 congressos, 5 lançamentos de livros, 34 espetáculos e 12 exposições. Os dados deixam “satisfeita” toda a equipa. Cristina Pedra fala de “um número record”, sublinhando que “o CIIF tem sido um espaço para formar, promover, desenvolver e conceber”, destacando, entre outras iniciativas, o Coro do Funchal que envolve todas as dez freguesias do Funchal, juntando um coro de 600 vozes, criado por ocasião das comemorações dos 50 anos do 25 de abril.