O Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV) inaugura, amanhã, a mostra “Bordado Madeira e o Vestuário: Um Périplo por Arquivos, Documentos e Representações”, num evento que contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

“Com curadoria interna de Martinho Mendes, a exposição propõe uma visão abrangente do bordado Madeira enquanto objeto de estudo histórico, com especial ênfase na sua relação com o vestuário ao longo das épocas e tem como ponto de partida, sobretudo, a integração de duas realidades documentais e informativas”, pode ler-se numa nota da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A mesma fonte refere que se destaca o arquivo da extinta casa de bordados João Eduardo de Sousa, Lda., recolhido pelo CEHA-AV em 2019 e atualmente em processo de tratamento arquivístico, assim como o conteúdo de quatro catálogos da coleção “Madeira – Memórias Fotográficas”, da autoria de Maria Cristina Martins (volumes sobre o bordado) e Odete Souto (volumes acerca do vestuário).

“Acrescem ainda materiais de diversa ordem que foram amavelmente cedidos pelas seguintes personalidades e instituições: Ana Salgueiro, Clara Leça, David Oliveira, Helena Araújo, Henrique Teixeira, Hugo Santos, Isabel Santa Clara, P.e José Martins Júnior, Manuela Aranha, Márcia Gomes, Martinho Mendes, Nélia Góis, Rui Camacho, Sara Gomes e D. Teodoro de Faria; Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, Museu de Arte Sacra do Funchal, Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, Núcleo Museológico Mary Jane Wilson e Paróquia de São Pedro – Ribeira Seca.”

A inauguração acontece amanhã às 17 horas e a exposição estará aberta ao público, sendo de acesso gratuito, até 13 de setembro.