’Cartografia do Habitar’, assim se intitula a exposição da autoria de Mafalda Branco e que vai estar patente, a partir de manhã, pelas 15 horas, na Galeria dos Prazeres, concelho da Calheta.

A referida mostra assinala o regresso desta jovem artista de origem madeirense à Madeira para aquela que será a sua primeira exposição individual na Região.

O projeto tem a curadoria de Márcia de Sousa e marca a abertura da segunda temporada artística da Galeria dos Prazeres desde a sua reabertura ao público, em julho de 2024.

Segundo a Câmara Municipal da Calheta, que divulga o evento, neste projeto, Mafalda Branco explora o conceito de Habitar, não apenas como a ocupação física do espaço, mas como um processo de construção contínua, onde a identidade, a memória e a relação com o lugar se entrelaçam. Entre memórias individuais e coletivas, este projeto procura compreender como os espaços se tornam depositários de histórias, vivências e emoções, revelando camadas invisíveis que moldam a nossa relação com o meio onde nos inserimos e, por conseguinte, com o mundo.

A exposição é de entrada livre e pode ser visitada até 14 de setembro deste ano. Trata-se de uma organização conjunto da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, MUDAS- Museu de Arte Contemporânea da Madeira a a Fábrica da Igreja Paroquial dos Prazeres-Quinta Pedagógica dos Prazeres.