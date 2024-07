Caniçal acolhe VII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco

A Freguesia do Caniçal irá receber o VII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco na próxima sexta-feira, sábado e domingo (12, 13 e 14 de julho).

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Machico, tem como objetivo principal a divulgação da gastronomia tradicional local e a promoção cultural da Região Autónoma da Madeira, em particular daquela freguesia.

O Festival terá igualmente uma forte componente cultural e musical, tendo como cabeça de cartaz o artista nacional Toy. O evento conta ainda com a presença de artistas regionais, como é o caso de Miro Freitas e dos 4Litro.

Ainda estão presentes grupos machiquenses, nomeadamente os MontReal Band, a Banda Municipal de Machico, a Tuna de Machim, a Escola de Dança - Prestige Dance, entre outros. As noites contarão ainda com a animação dos DJs Sil, Amériko Nunez e Petter Nunez.

De referir que no recinto do VII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco estarão presentes vários restaurantes, bares e associações, compondo um total de 12 barracas.