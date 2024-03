Candidaturas ao Prémio Literário do Funchal terminam no sábado

Terminam no próximo sábado, 30 de março, as candidaturas ao Prémio Literário do Funchal - Edmundo de Bettencourt 2024.

De carácter anual, este prémio, tem como propósito de fomentar o gosto pela criação de textos literários, incentivar a produção de originais da língua portuguesa e promover o nome do Edmundo Bettencourt.

A apresentação de candidaturas está a decorrer desde 2 de março e está aberta a todos os géneros literários.

Anualmente, o concurso tem aumentado o interesse por parte da comunidade sendo que o número de candidaturas tem crescido significativamente, de 13 obras a concurso em 2022 para o quadruplo, com a submissão de 50 obras em 2023.

“Este ano, pelo interesse já demonstrado, é esperado que a adesão seja ainda maior, englobando concorrentes regionais, nacionais e até internacionais, demonstrando a atenção que o Prémio tem gerado junto do público leitor e de toda a comunidade de escritores de língua portuguesa”, expressa a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado.

O prémio tem o valor de 3.000 euros e garante ainda a publicação da obra vencedora.

Em 2023, a vencedora foi Nicole Collet, autora brasileira com a obra ‘As desventurosas aventuras de Apollinaire, o gato filósofo’ e ‘Antes que a cidade morra’ do madeirense Deodato Rodrigues recebeu uma menção honrosa. Ambas as obras foram apresentadas na Feira do Livro.

Para mais informações e acesso ao regulamento, consulte o site: https://cultura.funchal.pt/premio-literario-edmundo.../ ou enviar e-mail para premioliterariofunchal@funchal.pt.