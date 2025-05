Na próxima sexta-feira, 16 de maio, às 17h, a Biblioteca Municipal de São Vicente inaugura a exposição de pintura “Canções da Água”, da artista polaca Monika Martini-Madej. A mostra ficará patente ao público até o dia 30 de junho.

Como se lê na nota de imprensa a respeito desta mostra, “Monika Martini-Madej é uma artista profissional que vive e trabalha entre dois extremos da União Europeia: a Polónia e Portugal. Durante o outono e a primavera, reside na Madeira, onde mantém um ateliê de pintura.

A ilha da Madeira exerce sobre ela um fascínio profundo, sendo a principal fonte de inspiração das suas obras. Um dos temas centrais do seu trabalho são as levadas, canais de irrigação únicos, que, embora tenham uma função prática, representam para Monika um exemplo sublime de land art involuntária. Vê nelas uma intervenção humana em perfeita harmonia com a natureza. A sua abordagem inicial ao tema foi marcada por um estilo mais realista.

Outro elemento fundamental na sua arte é a água do oceano. Nas sessões de pintura ao ar livre na Madeira, Monika contempla de perto o mar e mergulha na ligação primordial entre o ser humano e a natureza. Para ela, a água é símbolo de vida.

“Sinto a necessidade de pintar a água e de a convidar a cocriar a minha arte. Em muitas das minhas obras, especialmente as de menor formato, pintadas ao ar livre, a brisa do oceano salpica a tela, criando manchas que seguem a sua própria vontade. A série «Pintado com Água Salgada» é cocriada pelo oceano, que transporta consigo partículas de toda a história do mundo.”

A nível formal, a artista aborda a pintura da água de várias formas. Algumas das suas obras são estudos bastante realistas das ondas do mar, aproximando-se do estilo marinho tradicional, que lhe permitiu aprofundar a compreensão do tema. Outras peças oscilam entre o realismo e a abstração. Para quem desconhece o cenário retratado, a presença do mar pode não ser imediatamente evidente. A cor da água e do céu, bem como o instante captado, são sintetizados numa composição formal, simples e depurada”.

Breve Biografia:

1995 - Obtenção do grau de Mestre com distinção na Faculdade de Pintura, Gráfica e Escultura da Universidade de Belas-Artes de Poznan (Polónia).

2002 - Obtenção do grau de Mestre na Faculdade de Realização da Academia Teatral de Varsóvia (Polónia).

Participação em numerosas exposições coletivas e individuais.

Autora e realizadora de filmes de animação artística para a televisão pública polaca, incluindo campanhas sociais, genéricos e espetáculos.

Direção de produções teatrais e cenografia em reconhecidos teatros na Polónia.

Trabalha com tinta acrílica sobre tela e madeira, mas também explora suportes como o papel, utilizando pastel, aguarela e técnicas mistas. Dedica-se à experimentação e à combinação de diferentes meios.