Cancelados concertos de Jorge Palma com os filhos em Lisboa e Oliveira do Hospital

As apresentações em Lisboa e em Oliveira do Hospital, este mês, do espetáculo “3 palmas na mão”, que junta Jorge Palma e os filhos Vicente e Francisco, foram canceladas, por questões de saúde do músico, foi hoje anunciado.

“Infelizmente, tenho de vos informar que os concertos ‘3 palmas na mão’, marcados para os dias 22 e 23 de julho no Teatro Maria Matos [em Lisboa], e o concerto na EXPOH, em Oliveira do Hospital, agendado para dia 26, não se vão poder realizar”, lê-se numa publicação partilhada pelas 18:00 de hoje nas páginas de Jorge Palma nas redes sociais.

O músico revela que foi submetido, no final de junho, a uma cirurgia “programada, que correu muito bem”, e já se sente “com força” e “muita vontade de voltar aos palcos”. No entanto, “por indicação médica”, Jorge Palma precisará de “mais algum tempo de recuperação antes de regressar à estrada”, algo que irá acontecer na segunda metade de agosto.

Na publicação, Jorge Palma salienta “a importância fundamental do Sistema Nacional de Saúde”, agradecendo “a todos, sem exceção”.

Quem tinha bilhete para os espetáculos em Lisboa poderá pedir o reembolso do mesmo, “a partir de sexta-feira, no ponto de venda onde foi adquirido”.

O músico refere que, com a equipa, está a “trabalhar numa forma de compensar quem sempre manifestou interesse em estar presente no Teatro Maria Matos”.

“Além de garantirmos a devolução do valor na totalidade, solicitamos que guardem o número do código de barras do vosso bilhete, pois salvaguardamos também que quem tinha bilhete para este espetáculo cancelado terá condições especiais na próxima apresentação do projeto em Lisboa”, lê-se na publicação.

Em relação ao espetáculo na EXPOH, em Oliveira do Hospital, o músico promete “fazer os possíveis para lá voltar já na próxima edição”.

O espetáculo “3 palmas na mão” deveria ter-se estreado em abril deste ano em Lisboa, com dois concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa, mas as duas datas foram adiadas para julho por motivos de saúde de Jorge Palma.

Aos 75 anos, Jorge Palma junta-se em palco com os filhos e músicos Vicente Palma e Francisco Palma para um alinhamento transversal, de originais e versões do autor de “Bairro do Amor”.

O espetáculo foi apresentado em maio em Loulé, em Vale de Cambra e em Vila Nova de Gaia.

De acordo com o agenciamento do músico, num comunicado divulgado aquando do anúncio de “3 palmas na mão”, “a parte mais substancial” do espetáculo consiste em canções suas, do primeiro álbum ao mais recente.

“Mas também haverá espaço para ‘covers’ de temas que nos dizem muito aos três (...) e talvez ainda haja solos do Vicente e do Francisco, de canções deles ou de outrem”, foi antecipado.

O título do espetáculo começou por ser o nome do grupo de Jorge Palma e filhos na plataforma Whatsapp, antes de se transformar numa canção incluída no mais recente álbum do músico, “Vida”, ganhando depois a forma de um concerto.