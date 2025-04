Em virtude de ter sido decretado luto nacional a partir de amanhã, a Câmara Municipal de Santa Cruz e a organização da Feira do Livro decidiram cancelar o espetáculo de fogo de artifício previsto para as 22 horas de amanhã, dia 24 de abril, “em virtude da natureza festiva do espetáculo pirotécnico”.

“Uma decisão tomada por respeito à memória do falecido Papa Francisco”, informou a autarquia de Santa Cruz em nota de imprensa, acrescentando que a restante programação da Feira do Livro mantém-se inalterada.