A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou um investimento superior a 240 mil euros na valorização de dois dos principais equipamentos culturais do concelho: a Casa da Cultura e o Museu de Imprensa da Madeira (MIM). As intervenções visaram melhorar as condições de conforto, segurança e funcionalidade destes espaços.

A presidente da autarquia, Sónia Pereira, visitou esta segunda-feira as duas obras em curso. No MIM, foi finalizada a instalação de um novo sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), num investimento de 89.025,76 euros. Já na Casa da Cultura, decorre uma obra de modernização e reforço estrutural, com um valor global de 154.508,33 euros.

Além de albergar um espólio dedicado à história da imprensa, o Museu de Imprensa da Madeira é atualmente a principal sala de eventos do concelho, acolhendo com regularidade conferências, seminários, sessões solenes e outras iniciativas institucionais e culturais. A instalação do novo sistema de climatização pretende garantir melhores condições para todos os que participam ou assistem a estes eventos, assegurando conforto térmico e qualidade do ar durante todo o ano.

Na Casa da Cultura, a empreitada em curso inclui a remodelação integral do auditório, com conclusão prevista para agosto. A intervenção abrange a substituição de revestimentos, instalação de novas poltronas, melhorias acústicas e de acessibilidade, modernização dos sistemas de deteção de incêndios e intrusão e a implementação de um novo sistema de projeção. Está ainda a ser feito o reforço estrutural da laje do edifício.

“Estas intervenções asseguram que os equipamentos culturais do concelho estão atualizados, com a tecnologia mais moderna disponível, aptos a acolher eventos com condições de conforto para o público e com os requisitos técnicos adequados para quem os organiza, sejam agentes culturais externos ou a própria autarquia”, referiu a presidente Sónia Pereira.