A 33.ª edição do ART’Camacha – Festival de Arte Camachense realiza-se no Largo da Achada entre os dias 9 e 15 de agosto. O evento, organizado pela Casa do Povo da Camacha, prevê um extenso programa de sete dias, durante os quais a vila da Camacha “celebra o facto de ser a capital da cultura da Madeira”.

O programa, como é hábito neste evento que já ultrapassa as três dezenas de edições, dá destaque a várias formas de arte a passar por dois diferentes palcos e por diversas áreas instaladas no centro da freguesia. Há dezenas de momentos previstos, entre concertos, oficinas, teatro, tertúlia, espetáculos de dança, desporto e apresentações de livros.

Para além do programa previsto para o Palco Principal e Palco do Mundo, realizar-se-ão outras atividades de forma paralela durante os dias do evento, no Largo da Achada.

No átrio da Casa do Povo da Camacha, haverá a exposição ‘De ponto em ponto’, com rendas antigas e Bordado Madeira, resultantes de formações desenvolvidas na instituição, sob a coordenação de Isabel Gonçalves.

Na Eira da Elsa, o espaço será ornamentado em homenagem à professora Elsa Nóbrega, com a criação do ‘Jardim da Elsa’, por Cristina Baptista. No espaço da Venda, haverá um lugar dedicado à comercialização de produtos tradicionais, incluindo artesanato de vime e de lã, bem como uma feira de pão de casa da Camacha.