A 2.ª edição do Calheta SoundsCool acontece já esta sexta-feira, 3 de maio, no Paul do Mar, entre as 17h00 e as 02h00, e promete encher de ritmo e solidariedade a costa oeste da ilha. Com os bilhetes à venda em www.ticketline.pt, o festival já atingiu metade da lotação esta quarta-feira, sinalizando uma forte adesão do público.

Com um custo simbólico de 5 euros, o valor da entrada reverterá na íntegra para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os bilhetes podem ser adquiridos online até sexta-feira, sendo que no próprio dia do evento também estarão disponíveis à porta do recinto.

Organizado pela Câmara Municipal da Calheta, o festival traz este ano um alinhamento vibrante, que mistura os sons quentes do samba, salsa, reggae e funaná, num ambiente pensado para todas as idades. Um dos momentos altos será uma roda de samba fora do palco, após a atuação da primeira banda, que acontecerá ao pôr do sol — um dos cenários mais emblemáticos do Paul do Mar.

O evento será ainda enriquecido com sabores da gastronomia brasileira, promovendo um espírito de partilha e proximidade com o público. Além da componente musical, o Calheta SoundsCool tem objetivos estratégicos claros: dinamizar economicamente as freguesias do Paul do Mar e Jardim do Mar, atrair turismo fora da época alta e valorizar o concelho como destino cultural e de lazer.

O festival contará também com a presença de instituições locais como a Calheta Green, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, a Juventude Calhetense e a Via Ativa, que terão espaço próprio no recinto, podendo gerar receitas para apoio às suas atividades.

Todas as novidades sobre o festival podem ser acompanhadas nas redes sociais oficiais, através de @calhetasoundscool no Instagram e Facebook.