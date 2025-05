Calheta acolhe comédia ‘A Última Morada’ de 5 a 8 de junho

A Associação Avesso, em parceria com o Município da Calheta, apresenta uma nova comédia ‘A Última Morada’, inserida no âmbito das Festas do Concelho da Calheta.

A estreia acontece a 5 de junho, às 21h, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com sessões também a 6 e 7 no mesmo horário e às 18h no domingo, 8 de Junho.

‘A Última Morada’ é a vigésima segunda produção do Teatro do Avesso. Conta com a adaptação e encenação de João Pedro Ramos e João Gouveia, a partir do texto ‘Um caixão para dois’ de Jean-Pierre Martinez.

A tradução e produção executiva é de Maurícia Gabriel, direção técnica, desenho de luz e sonoplastia de Luís Melim e fotografia e design de Roberto Ramos.

Já o elenco é constituído por João Paulo Gouveia, Laura Mendonça, Hélder Agrela e João Pedro Ramos