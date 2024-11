Biografia de Martins Júnior é lançada sábado na Ribeira Seca

O livro ‘O Canto do Melro - A Vida do Padre José Martins Júnior’ é lançado esta sábado, dia 16, no Centro Cívico da Ribeira Seca, em Machico, precisamente no dia em que o biografado celebra 86 anos de idade.

A obra - que estará à venda nas livrarias a partir do dia 21 de novembro - é da autoria da historiadora Raquel Varela, amiga e admiradora de longa data do carismático sacerdote, que foi também deputado à ALRAM e presidente da Câmara Municipal de Machico.

“Na sua espantosa vida e obra encontrei a resistência a toda a forma de obscurantismo, à censura velada e ao ‘pensamento único’, que – hoje também – infestam a esfera pública em Portugal”, relata a autora, que pela primeira vez se aventura num estilo de escrita diferente do habitual: o romance biográfico.

No post scriptum, Raquel Varela diz que”tudo o que, no Padre Martins Júnior – de Machico –, é passado nos convoca para o futuro. A sua subjetividade é tão singular que eleger não contar esta história em romance porventura amputaria a sua coragem e determinação, o seu humor, a generosidade e verdade”.

“O modo como o padre José Martins Júnior, clérigo fiel aos Evangelhos em que acredita, enfrentou a Igreja Católica é exemplar. Não porque outros párocos não tenham enfrentado, e com coragem, a instituição Igreja. Mas porque ele o fez numa cidade ‘sem muros e sem ameias’: Machico. A partir da Ribeira Seca não se construiu uma comunidade fechada, mas uma Utopia, de carácter universal. Para Machico não foram uns sonhadores viver numa comunidade à parte. Foi o contrário: camponeses, pescadores e bordadeiras, muitos deles analfabetos, saíram da Ribeira Seca e conquistaram a polis“, escreve ainda.