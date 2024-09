Como noticiado previamente, Fábio Porchat acrescentou novas datas e sessões extra à tour anteriormente anunciada em Portugal do espetáculo de stand-up intitulado ‘Histórias do Porchat’, que passará por várias salas do país, entre 28 de setembro e 2 de novembro.

Deste modo, a nova sessão do comediante, fundador do ‘Porta dos Fundos’, no Funchal, terá lugar no dia 19 de outubro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A abertura de uma segunda sessão deu-se após os bilhetes para a apresentação marcada para esse mesmo dia, às 20h30, terem esgotado muito rapidamente.

Assim, para que não perca a oportunidade de assistir ao espetáculo do aclamado comediante, saiba que os bilhetes para a nova sessão são colocados à venda hoje, quarta-feira, a partir das 13h30, tanto na bilheteira física do Teatro Municipal como na Ticketline.