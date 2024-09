Os bilhetes para a sessão extra de ‘Histórias do Porchat’ colocados hoje à venda esgotaram em duas horas.

A nova sessão do comediante, fundador do ‘Porta dos Fundos’, no Funchal, terá lugar no dia 19 de outubro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A abertura de uma segunda sessão deu-se após os bilhetes para a apresentação marcada para esse mesmo dia, às 20h30, terem esgotado muito rapidamente.