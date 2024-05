Biblioteca Itinerante ‘Roseta’ assinala 6.º aniversário

A Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos, ‘Roseta’, festeja o seu 6º aniversário no próximo sábado, dia 1 de junho, entre as 10 e as 13 horas.

Ao longo dos seus seis anos de existência e contacto diário com a população câmara-lobense foi alcançada a marca das 25 mil utilizações, “fruto de viagens literárias pelas freguesias e escolas do concelho, com o objetivo de oferecer um serviço diversificado em prol do livro e da leitura”, dá conta a autarquia, em comunicado.

As celebrações terão lugar na Praça da Autonomia de Câmara de Lobos, sendo abertas a todo o público para uma manhã que contará com música, insufláveis e o espetáculo da Vanusca e as Amigas da Pequenada.