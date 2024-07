A Biblioteca Municipal de Santa Cruz assinala hoje o seu 60º aniversário, com a inauguração da exposição ‘A Biblioteca é o Universo’, às 18 horas. Posteriormente, será realizado um concerto com o cantor madeirense Tiago Sena Silva, que vai acompanhar o ‘sunset’ literário, com temas em português, “num concerto muito especial, num formato intimista, com adaptações musicais de grandes poemas”, revela a organização.

A comemoração do 60º aniversário da Biblioteca Municipal de Santa Cruz, que foi inaugurada a 16 de julho de 1964, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, começa, como já referimos, com a inauguração da exposição, que contará com uma seleção dos primeiros livros do seu acervo, “mas também um conjunto de livros que falam de livros, de bibliotecas, e que se inspiram nessa realidade mágica que é a ficção que expande o nosso mundo, que explica o que nele existe e que imagina o que nele não consta, alargando assim o universo para lá dos seus e dos nossos limites físicos”, refere a organização.

“O título desta exposição vai buscar inspiração a Jorge Luís Borges, que em vida foi também bibliotecário, quando escreve “O universo, a que outros chamam biblioteca”, início do texto do conto ‘A Biblioteca de Babel’”.