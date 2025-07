Arrancou esta semana, no Complexo Balnear da Ribeira Brava, mais uma edição da Biblioteca de Praia, uma iniciativa que transforma a frente-mar do concelho num ponto de encontro entre lazer e cultura, com atividades especialmente dirigidas ao público mais jovem.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Santos, “não é de agora que a Biblioteca de Praia é uma proposta desta autarquia. Trata-se de uma iniciativa que enriquece a nossa oferta de Verão, levando livros, histórias e atividades pedagógicas diretamente para a zona balnear. É também uma extensão da biblioteca municipal em ambiente descontraído, onde crianças e famílias podem usufruir gratuitamente de livros, jogos e momentos de leitura partilhada”.

Para o autarca, o principal objetivo é incentivar o gosto pela leitura desde cedo. “O nosso objetivo foi sempre ocupar os tempos livres das crianças com propostas que estimulem a imaginação, a criatividade e o gosto pela leitura. Ao trazer os livros para a praia, promovemos o contacto com o livro de forma natural, fomentando hábitos de leitura”, afirma.

Jorge Santos reforça ainda a dimensão educativa e simbólica do projeto ao considerar que esta iniciativa é também “um sinal do compromisso da autarquia com a promoção da leitura e da educação, já que o acesso à cultura deve estar presente em todos os contextos e a praia é mais uma oportunidade para criar memórias felizes ligadas aos livros”.

O espaço, com acesso gratuito, está disponível a todos os que frequentam o Complexo Balnear da Ribeira Brava, acolhendo também grupos organizados, como ATL’s e associações desportivas, que participam regularmente nas atividades.

A programação inclui apresentações literárias, sessões de expressão plástica, ateliês criativos, workshops de culinária saudável, jogos e atividades educativas, oferecendo experiências lúdicas e enriquecedoras que ocupam os tempos livres de forma criativa e pedagógica.

A iniciativa, a decorrer até ao final de agosto, reforça a aposta da autarquia numa programação de Verão que alia entretenimento, educação e acessibilidade. O espaço tem-se consolidado como uma referência local, proporcionando experiências culturais e criativas em pleno ambiente balnear.