Biblioteca de Câmara de Lobos acolhe ‘Sunset Literário’

Com o intuito de “apresentar novas formas de veicular a mensagem literária contida nos livros, facilitar o seu acesso e fomentar hábitos de consumo cultural”, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos promove, na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, a partir das 20 horas, um ‘Sunset Literário’.

O momento será propiciado pelo Teatro do Bolo do Caco, que transportará o público “para mundos mágicos e cheios de imaginação” com ‘O Príncipe e a Andorinha’.