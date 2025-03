A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove, a partir do próximo sábado, dia 22 de março, mais uma edição do ‘Barroco a Norte’. Trata-se de um ciclo de concertos em quatro igrejas da costa Norte da ilha, a acontecer nos próximos quatro sábados.

Com produção a cargo da Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) esta iniciativa leva concertos de entrada livre a diversos locais, garantindo um acesso democrático e de livre fruição à música erudita para população e todos quantos visitam a Região. O primeiro concerto acontece já depois de amanhã, na Igreja do Seixal, a partir das 20 horas. Segue-se, a 29 de março, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de São Vicente, depois, a 5 de abril, às 20 horas, na Igreja do Porto da Cruz e, finalmente, a 12 de abril, às 19 horas, na Igreja Matriz de São Jorge.

‘Barroco a Norte’ visa, não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objetivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura: o da descentralização cultural. Recorde-se que a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), fundada em 1984 tem sido um pilar da cultura musical madeirense, promovendo a excelência artística e enriquecendo a oferta cultural da Região. A AOCM é responsável por diversos ciclos musicais que destacam o talento de artistas madeirenses e elevam o prestígio da música barroca. Através do Funchal Baroque Ensemble, a associação reforça o seu compromisso com a interpretação historicamente informada da música antiga.

O programa para o primeiro concerto do Barroco a Norte 2025, que acontece este sábado, propõe um mergulho na sonoridade da corte do Rei Luís XIV, alternando entre as requintadas Airs de Cour e obras instrumentais dos mestres barrocos franceses. Mais do que uma interpretação técnica, esta apresentação resgata a profundidade e solenidade da época, transportando o público para um ambiente de nobreza e contemplação.

A execução do repertório combina canto e instrumentação num equilíbrio sublime e meditativo, evocando o esplendor de uma era em que a música era concebida como reflexo da ordem e da beleza divinas.

No concerto deste sábado atuam o Ensemble de Cour e O do Bairro Belo.

O Ensemble de Cour é um agrupamento dedicado à interpretação da Música Antiga, fundado em Haia, nos Países Baixos. Composto por Carolina Andrade (soprano), Anežka Drozdová (traverso), Coline Kreis (viola da gamba) e Ekaterina Uvarova (teorba), o grupo destaca-se pela fidelidade histórica e pela expressividade única das suas interpretações.

Com especial dedicação ao repertório das Airs de Cour francesas, o ensemble revisita as composições da corte de Luís XIV, valorizando a ornamentação e a arte das variações (doubles), num tributo à grandiosidade da música barroca.

Músico de talento multifacetado, O do Bairro Belo iniciou o seu percurso no Rancho Folclórico ‘Os Pastores’ de São Romão e seguiu estudos no Conservatório de Música de Seia e no Conservatório Regional da Horta. Especializado em bandolim, obteve formação com o professor Norberto Gonçalves da Cruz e prosseguiu os estudos na Universidade de Aveiro.

Com uma carreira diversificada, integrou vários grupos musicais nos Açores, Madeira e Portugal continental, colaborando ainda com peças de teatro e festivais multidisciplinares. Atualmente, é professor de bandolim no Conservatório – Escola das Artes da Madeira e membro da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, tendo partilhado palco com artistas de renome internacional.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, convida a assistir a estes concertos que prometem aliar a sofisticação da música barroca ao património edificado que existe na Região. “Este ciclo, que promove a descentralização cultural com concertos em quatro concelhos da costa norte e este da Madeira, é uma oportunidade valiosa para chamar a atenção para a importância do património edificado religioso da Região”, diz o governante. “O programa proposto para este ano propõe uma vez mais a fruição das composições musicais em espaços onde a arte e o património requerem também uma atenção especial”, sublinha.

Mais informações sobre este evento podem ser obtidas em https://cultura.madeira.gov.pt/