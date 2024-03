Bárbara Bandeira vai estrear-se na Semana do Mar do Porto Moniz a 25 de julho, quinta-feira, sendo o sexto e último nome nacional confirmado para aquela é considerada uma das maiores festas de verão da Região.

Depois de ter estado no Funchal em julho de 2023, no Summer Opening, a cantora regressará um ano depois à Madeira, prometendo nova enchente, desta feita na costa norte da ilha, onde atua pela primeira vez a convite da Câmara Municipal do Porto Moniz, responsável pela organização do certame.

Há quase uma década a consolidar o seu estatuto de ‘estrela pop’, Bárbara Bandeira, voz de êxitos como ‘Cristaliza’, ‘Nós os Dois’, ‘Onde Vais’, ‘Como Tu’, em parceria com Ivandro, e mais recentemente ‘Carro’, com Dillaz, é hoje uma artista de relevo no panorama da música em Portugal.

A cantora, de 22 anos, encetou a carreira em 2015 com o lançamento do primeiro single ‘Crazy’, tendo sido galardoada, em 2017, com o Globo de Ouro para Revelação do Ano, e, paulatinamente, tem vindo a evidenciar-se na indústria.

Detentora do título de Melhor Artista Portuguesa em 2022 nos prémios MTV Europa, Bárbara Bandeira tem pisado grandes palcos pelo país fora tendo estado, inclusivamente, recorde-se, incumbida de abrir os concertos dos Coldplay em maio de 2023, em Coimbra.

E o mais certo é que deverá, como é apanágio, fazer vibrar o Porto Moniz e pôr toda a gente a cantar os seus temas.

Franco dá o mote