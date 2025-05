Integrado no Babujinha Market, e até dia 18 de maio, o mercadinho conta com uma exposição dos figurinos da Trupe Sorrisos de Fantasia, utilizados ao longo dos últimos anos no Cortejo da Festa da Flor.

“A Trupe Sorrisos de Fantasia, com a direção e criatividade de Ricardo Mendes, desde 2012, e tendo surgido como continuação da Trupe Veteranos da Folia, aportou uma nova energia e visão criativa ao panorama cultural da Madeira. Com 13 anos de história e participação constante nos principais eventos turísticos da região, como o Carnaval e a Festa da Flor, a trupe distingue-se pelo seu forte cunho conceptual e originalidade, mantendo viva a tradição e captando novas gerações de foliões”, lê-se em comunicado.

A exposição apresenta cinco dos mais marcantes fatos da Trupe:

2025 – Secret Garden: uma homenagem a Frida Kahlo, num jardim secreto onde flores e arte se fundem;

2024 – Dreams & Fairytales: um conto encantado inspirado nas paisagens verdejantes e na floresta mágica do Fanal;

2023 – Colours of Love: celebração das cores das flores, da cultura madeirense e de influências mexicanas;

2022 – 10 anos a Sorrir: o ano em que a trupe celebrou uma década de alegria e tradição;

2020 – Matilde, uma linda Flor: um tributo aos sonhos das crianças que querem ser princesas e bailarinas.

“Para além da sua participação em desfiles, a Trupe Sorrisos de Fantasia tem desenvolvido um contributo relevante para a promoção cultural e turística da região, com presença em eventos, unidades hoteleiras e ações de divulgação da Madeira, cedendo os seus figurinos a entidades públicas e privadas”, adita a mesma nota.

O Babujinha Market – Flower Edition estará patente no Fórum Madeira até ao dia 18 de maio.