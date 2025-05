Andrea Mendonza, de 17, anos, do Colégio Luther King (Canárias), aluna do Secundário, e Henrique Barreto, de 13 anos, do Colégio Infante D. Henrique (Madeira), aluno do 3.º Ciclo, foram os vencedores dos primeiros lugares do prémio Criapoesia, deste ano, que contou com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

Na categoria de poesia visual, os primeiros lugares foram para Mariana Gonçalves, de 14 anos, aluna da Escola Gonçalves Zarco, e Cloe Pereira, de 16 anos, aluna da Escola Francisco Franco.

A cerimónia decorreu esta tarde no Centro de Congressos da Madeira – Casino e contou com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

João Carlos Abreu, fundador e presidente da Associação João Carlos Abreu, promotora do concurso há 10 anos, agradeceu todos os apoios e exortou os jovens a serem sempre capazes de sonhar e de amar.

Participaram nesta edição 720 alunos de escolas da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. Ao longo da sessão foram lidos os poemas vencedores (incluindo os segundos lugares e as menções honrosas), intercalados com momentos musicais.

No final, houve a abertura da exposição com os trabalhos artísticos de poesia visual e um convívio entre os jovens da Macaronésia. Leia mais no JM deste sábado.