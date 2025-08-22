Ator de O Agente Noturno da Netflix surpreendido com desenho de artista madeirense

O ator Gabriel Basso, protagonista da série O Agente Noturno, da Netflix, foi surpreendido num show de uma televisão americana, com um retrato dele, da autoria da madeirense Micaela Oliveira.
A artista, arquiteta de profissão, acabou por ser também surpreendida com o facto do programa ter mostrado o desenho ao ator e deste ter feito um comentário positivo.
“Well done”, diz o ator que interpreta o protagonista da série, o agente Peter Sutherland Jr.
O vídeo, com o excerto do momento em que Basso vê o desenho, durante o show EWC Spotlight, foi partilhado nas redes sociais chegando ao conhecimento de Micaela Oliveira que ficou, naturalmente, contente com o facto de ter chegado ao destinatário e deste ter tido uma reação simpática.
DO FIM AO INFINITO
Eu e a minha irmã desmanchávamos todos os brinquedos que nos ofereciam quando éramos miúdos. Todos sem exceção. Não se tratava de destruir, mas de desconstruir,...
Recentemente li a Ordem Mundial de Henry Kissinger. Nesse estudo, o ex-secretário de Estado dos EUA explora a história das relações internacionais, tomando...
A catástrofe que assolou Cabo Verde a 11 de agosto de 2025, em particular a ilha de São Vicente, deixou um rasto de destruição e de dor que não nos pode...
Neste dia em que vos escrevo, celebra-se a Cidade do Funchal. E, com ela, todos os Funchalenses, todos aqueles que aqui residem, todos os Funcionários...
Há uma ideia de casa que não é apenas abrigo. É estrutura moral, espessura cívica, gesto político silencioso. A arquitetura, quando serve a habitação coletiva,...
A Madeira tem, historicamente, uma ligação profunda à saúde e à longevidade. Desde os tempos da Rainha Sissi, a procura da ilha por um ambiente saudável,...
A partilha de imóvel entre herdeiros, quando envolve patrimonialmente os respectivos cônjuges, deve ser objecto de uma particular atenção. Não têm sido...
Na Madeira, falar de desporto universitário é, muitas vezes, falar de uma ausência. De uma lacuna estrutural. Não por falta de talento ou vontade, mas...
O Mundo gira incessantemente, cumpre o seu desígnio sem se importar com nada do que lá ocorre.
O absurdismo de Camus em o Mito de Sísifo, a nossa tentativa...
Estes dias de verão trazem sempre deliciosos insólitos. As nossas figuras públicas que já nos habituaram a estar na praia enquanto o país arde, Montenegro...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
Um número indeterminado de pessoas morreram e outras ficaram feridas num acidente com um autocarro de turismo, que capotou quando regressava das Cataratas...
A 27.ª edição do Festival de Folclore de São Martinho está a animar São Martinho, no recinto ao ar livre do Centro Cívico da freguesia.
Hoje, atuaram seis...
O Marítimo informou há pouco nas redes sociais que vai organizar um Jantar de Gala do 115.º Aniversário, que acontecerá no dia 20 de setembro, no Casino...
Decorreu hoje, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação da obra ‘A Presença Madeirense em Jersey’, da autoria de Duarte Mendonça,...
O ator Gabriel Basso, protagonista da série O Agente Noturno, da Netflix, foi surpreendido num show de uma televisão americana, com um retrato dele, da...
A Proteção Civil registou hoje 63 novos focos de incêndios rurais em Portugal continental, que mobilizam mais de 2.200 operacionais, com maior dimensão...
Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiada por duas viaturas, uma das quais com auto-escada, está neste momento a proceder à retirada de...
A situação já se tornou recorrente. Nos últimos meses, já em pelo menos duas ocasiões, alguns condutores foram surpreendidos ao circular na Avenida da...
Um homem foi, esta tarde, encontrado morto em casa por uma equipa de bombeiros que foi chamada ao local para proceder à abertura da porta.
Quando os bombeiros...
O incêndio da Covilhã mantém duas frentes ativas e registou várias “pequenas reativações” durante a tarde de hoje, segundo informações da autarquia.
Numa...