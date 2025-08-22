MADEIRA Meteorologia
Ator de O Agente Noturno da Netflix surpreendido com desenho de artista madeirense

    Micaela Oliveira é arquiteta e desenha a grafite e lápis de cor. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Cultura
Data de publicação
22 Agosto 2025
20:51
Comentários

O ator Gabriel Basso, protagonista da série O Agente Noturno, da Netflix, foi surpreendido num show de uma televisão americana, com um retrato dele, da autoria da madeirense Micaela Oliveira.

A artista, arquiteta de profissão, acabou por ser também surpreendida com o facto do programa ter mostrado o desenho ao ator e deste ter feito um comentário positivo.

“Well done”, diz o ator que interpreta o protagonista da série, o agente Peter Sutherland Jr.

O vídeo, com o excerto do momento em que Basso vê o desenho, durante o show EWC Spotlight, foi partilhado nas redes sociais chegando ao conhecimento de Micaela Oliveira que ficou, naturalmente, contente com o facto de ter chegado ao destinatário e deste ter tido uma reação simpática.

RJM PODCASTS

