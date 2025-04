A Associação Raquel Lombardi marcou presença esta semana na capital italiana para participar numa reunião estratégica com vários organizadores de festivais internacionais de guitarras a nível mundial. A iniciativa teve como principal objetivo promover o Festival Internacional de Guitarras da Madeira, já na sua 7.ª Edição, organizado pela Associação Raquel Lombardi, com o apoio financeiro da Direção Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal , que se tem afirmado nos últimos anos como um dos eventos musicais de referência no arquipélago.

Durante a reunião, a Associação Raquel Lombardi apresentou uma proposta de colaboração internacional, sublinhando a singularidade do Festival Internacional de Guitarras da Madeira. O evento distingue-se não só pelo seu enquadramento geográfico único ( no coração da Pérola do Atlântico), mas também pela sua programação diversificada, que aposta em artistas renome internacional, jovens promessas e vencedores de prestigiados concursos internacionais de guitarra. Um dos aspetos mais inovadores do festival é a realização de um concerto inclusivo, que tem como missão promover a guitarra clássica e outros instrumentos dedilhados enquanto ferramentas de inclusão social e cultural.

Com esta iniciativa, a associação quer “colocar o Festival Internacional de Guitarras da Madeira no circuito internacional de forma mais robusta, promovendo intercâmbios culturais e a circulação de artistas entre os vários eventos europeus” refere Raquel Lombardi, presidente da associação”.

Além da promoção direta do festival, este evento serviu para estreitar laços com entidades culturais e explorar a possibilidade de parcerias bilaterais, nomeadamente residências artísticas, programas de intercâmbio para jovens guitarristas e co-produção de espetáculos.

A próxima edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira para outubro com 4 concertos, workshops, conferências e formação de professores.