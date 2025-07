O próximo concerto no âmbito do projeto ‘Mandoisland’, promovido pela Associação de Bandolins, terá lugar, no dia 11, pelas 20h00, no Museu Henrique e Francisco Franco.

A obra ‘Mandolisland’ marca o encontro do bandolinista português Norberto Gonçalves da Cruz com o acordeonista Slobodan Sarcevic.

Serão apresentados, de acordo com a organização, repertórios provenientes de vários compositores da tradição mundial, trazendo aos dois instrumentos repertórios desafiantes de várias culturas como a da tradição erudita, procurando surpreender públicos pela excelência da interpretação das obras.

Este projeto tem como base possibilitar a acessibilidade cultural a este tipo de repertórios, levando esta proposta a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.