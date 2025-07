A próxima exposição do Art in Forum está prestes a chegar ao Forum Madeira. É já no próximo dia 3 de julho, pelas 18h30, que será inaugurada a exposição ‘Um’ de Tiago Rodrigues, integrada no projeto ‘FORUM, local’.

Através da utilização de spray sobre tela e tinta permanente à base de água sobre madeira, a obra de Tiago convida à contemplação da inteligência do conjunto. Assente na ideia de repetição como linguagem visual, esta obra propõe uma reflexão sobre o que nos move em conjunto, onde cada peixe é parte de uma estrutura fluída, onde não há liderança e apenas harmonia.

“Nesta dança coletiva, é o próprio grupo que guia, e a força reside na comunhão — onde o indivíduo se dilui sem se apagar. O espetáculo da forma e do movimento transforma-se numa afirmação: é na entrega ao coletivo (nós) que emerge um novo tipo de liderança — a que não se vê. Da beleza de sermos muitos... como se fôssemos ‘Um’”, revela um comunicado enviado à redação.

Também conhecido como Timeq, Tiago Rodrigues é artista e designer, licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Natural da Sertã, mas a viver atualmente na ilha da Madeira, Tiago fundou a MORAL, a primeira Galeria de Arte Urbana legalizada da região, dedicada à prática de graffiti e arte urbana. Atualmente, concilia o cargo de Designer numa empresa de Tecnologias de Informação com a sua carreira artística, colaborando em diversos projetos criativos.

‘Um’ é a penúltima exposição da Residência Artística do Art in Forum, desenvolvida a partir das obras apresentadas pelos artistas anteriores. O “FORUM, local” é um projeto inovador que tem como objetivo promover uma narrativa coletiva e dinâmica assente na criação de obras interligadas de 11 artistas, tendo por base a técnica surrealista cadavre-exquis.

A partir do dia 3 de julho, visite o Forum Madeira e fique a conhecer “Um” no Art in Forum, localizado no Piso 1 do centro comercial.