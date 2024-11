O CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea apresenta amanhã o 3.º número da sua revista AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea. “A revista AMC é a única publicação periódica da especialidade dedicada à apresentação de estudos e trabalhos do período Moderno e Contemporâneo e pretende por esta razão garantir o lugar de referência no universo das publicações em Arqueologia”, refere o CEAM em nota de imprensa. O número 3 da AMC, debruça-se maioritariamente sobre os temas debatidos e apresentados durante as “I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra – JACO”, realizadas em dezembro de 2021, no Museu da Eletricidade - Casa da Luz, no Funchal, organizadas pelo CEAM. Sob a forma de atas do evento, a AMC3 publica alguns contributos dos distintos oradores presentes no JACO.

“Esta publicação de cerca de 200 páginas conta com contribuições de diversos especialistas das áreas da Arqueologia, da História e da Arquitetura, que partilham as suas experiências e conhecimentos em projetos de arqueologia em contextos de obra”, acrescenta. Os artigos que a compõem fazem o estado da arte da atividade da Arqueologia na Madeira, em paralelo com a realidade do resto do país.

Neste número são apresentadas experiências diversas de todas as fases do processo de estudo arqueológico em contexto de obra, desde a legislação, as metodologias aplicadas e as ações de valorização e divulgação e as formas de valorização global e fruição dos projetos. A AMC3 demonstra de forma inequívoca a validação científica, cultural e económica da ciência arqueológica e dos seus profissionais em ações de valorização e modernização cultural sustentada dos centros urbanos, salvaguardando de forma consciente a herança cultural e identitária caraterística de um povo.

Esta edição da AMC – Revista de Arqueologia Moderna e Contemporânea, realiza-se com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e da Direção Regional da Cultura, através do programa de apoios financeiros a projetos de interesse cultural.

O lançamento do 3º número da revista AMC – Arqueologia Moderna e Contemporânea irá decorrer dia 28 de novembro, quinta-feira, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, às 18 horas e será apresentada pela arqueóloga Jacinta Bugalhão e o arquiteto Rui Campos Matos.