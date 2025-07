O músico português António Zambujo sobe esta noite ao palco principal da Semana do Mar, no Porto Moniz, juntamente com a Orquestra de Jazz do Funchal, marcando o arranque oficial da edição de 2025 deste que é um dos eventos de verão mais aguardados da Região. O concerto, inserido nas celebrações do Dia do Concelho, acontece na frente-mar da vila às 22h45 e promete atrair uma grande moldura humana.

Reconhecido como uma das maiores referências da música portuguesa, o intérprete de ‘Pica do 7’ e ‘Lambreta’ traz ao público a sua sonoridade marcada pela fusão entre o fado, a música popular portuguesa e outras influências contemporâneas, nesta ocasião com as sonoridades do jazz proporcionadas pelo coletivo madeirense.

António Zambujo, que este ano atua também no Campo Pequeno e no Pavilhão Rosa Mota, revisita temas marcantes do seu percurso, num espetáculo que se antecipa como um dos pontos altos do programa.

O cartaz da Semana do Mar estende-se até 28 de julho e inclui ainda nomes como Jorge Ferreira, Gabriel O Pensador, Xutos e Pontapés, Plutónio, Tony Carreira, entre outros. Além dos concertos, a iniciativa oferece uma programação diversificada que valoriza a cultura e o património do concelho.

Confira o programa completo: