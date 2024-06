Decorre, amanhã, pelas 18 horas, o Auditório do Museu de História Natural do Funchal, a antestreia do documentário “Os Fósseis da Macaronésia’.

Uma vez que os lugares são limitados, é necessária inscrição prévia para o email eventos.mmf@funchal.pt, informa a autarquia, em nota de imprensa.

Esta nova série documental da produtora Atlânticalfabeto, com produção de Sérgio Ávila, explora e divulga o impressionante património paleontológico existente nos vários arquipélagos que formam a Macaronésia.

Os quatro episódios, que formam esta primeira série televisiva, foram filmados na ilha de Santiago (arquipélago de Cabo Verde), Porto Santo e Madeira (arquipélago da Madeira) e Santa Maria (Açores) e contam, através de depoimentos gravados durante as expedições científicas “Paleontologia em Ilhas Atlânticas”, as descobertas e as peripécias dos trabalhos de campo realizados por uma equipa internacional formada por biólogos, paleontólogos e geólogos.

O episódio, que irá ser agora apresentado, é o resultado do trabalho de investigação coordenado por Sérgio Ávila, investigador da Universidade dos Açores e do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-Açores), fruto das expedições realizadas na Ilha da Madeira e nos Ilhéus do Porto Santo e que contou com a colaboração do Museu de História Natural do Funchal, nomeadamente na consulta das coleções científicas desta instituição, divulga a CMF.