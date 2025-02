A Ansa/Orquestra Clássica da Madeira protagoniza amanhã, 22 de fevereiro, pelas 18h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto de improviso com o ‘musical Happening’ e o bandolinista Norberto Cruz.

“Neste concerto, que se revelará de excecionais momentos de criação e partilha sonora, a criatividade e talento de Gábor Bolba, Jorge Garcia e do convidado Norberto Cruz, irá cativar-nos para uma viagem musical sem destino programado”, promete a Orquestra.

Sobre o artista convidado, Norberto Cruz é músico, compositor e maestro. É um reconhecido concertista no bandolim internacional, tendo-se apresentado como solista em Portugal, Itália, Estónia, Bulgária, Espanha, Brasil e Áustria. Desde 2008, é diretor artístico e maestro da Associação de Bandolins da Madeira, através da qual promoveu e orientou três estágios de orquestra de palheta englobando mais de 70 músicos. A partir de 2016 cria e é diretor artístico do Festival Internacional de Bandolins da Madeira.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.