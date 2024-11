A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, apresenta um concerto com o Trio de Sopros “Solistas OCM” este sábado, pelas 18h00, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

Neste recital serão interpretadas obras dos compositores Henri Tomasi, François Devienne, Kaspar Kummer, Eugène Walckiers e Astor Piazzola, numa conjugação pouco habitual.

Nesta proposta musical, Carlos Serrano, Francisco Loreto e Tatiana Martins, músicos da Orquestra Clássica da Madeira, vão demonstrar as suas capacidades técnicas e artísticas.

“Este é mais um concerto especial a ser apresentado num espaço que muito acarinhamos pela obra que representa e pela afabilidade com que somos sempre recebidos. Um concerto integrado na programação de música de câmara da temporada da Orquestra Clássica da Madeira, onde os nossos músicos têm o seu espaço para partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos”, salienta Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica.

Os bilhetes estão à venda hoje a partir das 17h no local do concerto - Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, Av. Infante, n.º 12, 9000-015 Funchal (quem sobe do lado direito, em frente do Parque Santa Catarina).