A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje, às 18h00, na Capela Fundação Princesa Dona Maria Amélia, o concerto com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’, tendo como convidados Pedro Camacho, na flauta, e Duarte Santos, na marimba.

Trata-se de um concerto, integrado nesta Temporada de Música de Câmara, no qual os protagonistas vão interpretar obras do filipino Joshua Cerdenia, da americana Amy Beach e do brasileiro Ney Rosauro.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros, havendo desconto para crianças e jovens, podendo ser adquiridos a partir das 17h00 na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (Hospício – Av. do Infante, n.º 12 Funchal).