João Borsch, músico madeirense que tem vindo a se afirmar no panorama nacional, é conhecido pela fusão entre pop barroca, teatralidade e crítica social. Com dois álbuns editados, ‘Uma Noite Romântica com João Borsch’ e ‘É só harikiri, baby’, “tem vindo a construir um percurso singular, com atuações marcadas pela intensidade performativa e uma linguagem estética própria”, refere o município, que recorda ainda que em 2024 o artista madeirense participou no Festival RTP da Canção tendo ficado em segundo lugar com a música ‘.... Pelas costuras’.

Segue-se Ana Lua Caiano, cantora, compositora e produtora nascida em Lisboa, que “tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais singulares da nova música portuguesa”. “Com formação em piano, jazz e canto, criou um projeto a solo onde funde música tradicional, eletrónica e sons do quotidiano, construindo temas em tempo real com voz, sintetizadores, percussões e loop station. As suas letras abordam temas como memória, desigualdade e resistência, com uma estética que junta ruralidade e vanguarda”.

Após dois EPs editados, lançou em 2024 o seu primeiro álbum, ‘Vou Ficar Neste Quadrado’, aclamado pela crítica e com presença em festivais internacionais como Roskilde, Eurosonic e Oslo World. Recorda a nota da Câmara Municipal que esta foi também distinguida com vários prémios nacionais, incluindo Melhor Canção nos Globos de Ouro e Artista Revelação nos Prémios Play. “A sua abordagem é simultaneamente íntima, crítica e experimental, desafiando as fronteiras entre tradição e inovação”, acrescenta.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, sublinha que a Semana da Juventude “é um momento de afirmação do talento, da consciência crítica e da criatividade dos jovens do concelh”o. Acrescenta que “a escolha destes concertos pretende estimular o diálogo entre gerações e aproximar a juventude da criação contemporânea.”

A programação continua até sexta-feira com diversas atividades e espaços de partilha e escuta ativa, para os jovens do concelho.