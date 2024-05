A curta-metragem ‘Melodia proibida’, realizada pelos alunos do Conservatório - Escola Profissional de Artes da Madeira, foi galardoada com dois prémios no concurso ‘Madeira Curtas’, integrado no Festival de Audiovisual e Cinema Escolar.

Conforme informou uma nota enviada à redação, a entrega de prémios decorreu ontem, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, tendo a ‘Melodia proibida’ vencido as categorias de ‘Melhor Curta-metragem’ e ‘Melhor Som’, no âmbito do ‘Madeira Curtas’, um concurso organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Programa Educamedia da DRE/DTAIA.

De acordo com este conservatório, este projeto fílmico teve início no presente ano letivo e foi desenvolvido pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (realização e produção), em parceria com os alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação (protagonistas) e sob orientação do docente Marco Amaral.

“’Melodia proibida’ fala-nos, essencialmente, de liberdade. É uma história fictícia que explora uma comunidade onde o medo de comunicar verbalmente é predominante. Qualquer comentário ou expressão de opinião pode ser mal interpretado e resultar em consequências indesejadas. Segundo a lei, que visa manter a segurança comunitária, é aconselhável que os cidadãos mantenham o silêncio, reprimindo toda e qualquer forma de expressão, incluindo musical. Contudo, a ação de uma cidadã que toca uma pequena melodia no seu violino, despoleta um despertar coletivo e uma aspiração a mudar a situação vigente”, desvela a mesma nota.

O Conservatório mais destaca que tem feito um investimento significativo no seu ensino profissional, em tecnologia e equipamentos modernos e em ampliar as competências dos seus alunos, “por forma a estimular uma aprendizagem e um desenvolvimento artístico e técnico adequados e atualizados com o mundo atual”.

“Os resultados são demonstrados quando, neste tipo de iniciativas, os alunos desenvolvem projetos inovadores e saem vitoriosos”, considerou.

De assinalar que para se inscrever nos Cursos Profissionais do Conservatório, basta ter até 25 anos de idade e ter concluído o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente (9.º ano). O curso tem a duração de 3 anos e garante uma dupla certificação: diploma de conclusão do ensino secundário (12.º ano); e certificação profissional de nível IV, segundo o Quadro Nacional de Qualificações (Portaria nº 782/2009 de 23/07).

Para além disso, os alunos podem ainda ter isenção de pagamento de inscrição, propinas e seguro contra acidentes pessoais nas suas atividades de formação, durante os três anos do curso, e receber apoios sociais, nos termos definidos na legislação e regulamento interno da escola em vigor, e de materiais, fichas de apoio e manuais pedagógicos necessários.