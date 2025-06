De 20 a 24 de junho, o centro do Funchal volta a ser palco dos Altares de São João, uma celebração dos Santos Populares que promete encher de cor, música e tradição as ruas do coração cidade. O evento foi apresentado esta segunda-feira na Praça do Carmo, já decorada para acolher os festejos.

O arranque está marcado para sexta-feira, tendo em destaque as tradicionais Marchas Populares que vão desfilar pelas principais artérias. A concentração dos participantes começa às 18h30, na própria Praça do Carmo, seguindo-se o desfile que vai transformar a Rua Fernão de Ornelas num “marchódromo” a partir das 19h00. Este ano, são oito as marchas participantes - Sociohabita Funchal, Garouta do Calhau, Centro Comunitário do Funchal, Centro Comunitário Regional, Associação Protetora dos Pobres e Casas do Povo do Monte, São Martinho e São Gonçalo -, envolvendo cerca de 550 marchantes numa “dimensão estrondosa”, enalteceu a presidente da CMF Cristina Pedra, numa apresentação onde não deixou de dar um pé de dança juntamente com representantes das marchas presentes.

Durante cinco dias, a festa estende-se desde o Carmo até à Fernão de Ornelas, contando com a adesão de vários estabelecimentos comerciais da baixa funchalense, muitos dos quais irão preparar os seus próprios altares, recuperando uma das tradições emblemáticas da época. Não faltarão atuações da parte de diversos grupos regionais.

De salientar que na segunda-feira, dia 23, realizam-se as Marchas Populares no Mercado da Penteada.